مدرستان في مطروح تفوزان بالمركز الثاني في مسابقة «مدارس بلا تدخين»

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن مدرسة السيدة عائشة (1) الإعدادية بنات، التابعة لإدارة مطروح التعليمية، حققت المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة مبادرة «مدارس بلا تدخين»، كما حققت مدرسة مطروح الثانوية الفنية بنات بحي الشروق المركز الثاني جمهورياً في نفس المسابقة للمرحلة الثانوية.

التصدي لظاهرة التدخين والإدمان

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في بيان اليوم، إن مسابقة «مدارس بلا تدخين» تنظمها الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، ممثلة في الإدارة العامة للأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية التربية الإجتماعية بوحدة مناهضة التدخين.

تفعيل الأنشطة الطلابية بمدارس مطروح

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أن مدارس مطروح تحصد حالياً ثمار الخطة التي جرى تنفيذها على مدار العام الدراسي لتفعيل الأنشطة الطلابية بكل مدارس المحافظة، والتي استهدفت تعظيم الاستفادة من كل الأنشطة، والمساهمة الإيجابية في صقل مهارات الطلاب وتكوين شخصيتهم والارتقاء بمهاراتهم، من أجل إعداد جيل يمتلك الوعي الاجتماعي والقدرة المعرفية والمخزون الثقافي، والتي تمكنه من مواكبة التطورات المعرفية الهائلة في الوقت المعاصر.