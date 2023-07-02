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تفاصيل مزادات بيع السيارات الحكومية.. اعرف سعر كراسة الشروط

كتب:

منة العشماوي
11:03 م | الأحد 02 يوليو 2023
مزاد علني لبيع السيارات

مزاد علني لبيع السيارات

أعلنت بوابة المشتريات التابعة لوزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، تفاصيل مزادات لبيع سيارات، التي ستقام خلال أيام 11 و12 و18 يوليو، ونستعرض من خلال التقرير التالي، تفاصيل المزادات والتأمين المطلوب دفعه للاشتراك بها.

وبحسب ما ذكرته بوابة المشتريات، عبر موقعها الإلكتروني، سينعقد مزاد السيارات في 11 يوليو المقبل، والموافق يوم ثلاثاء، ويكون تأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه، وسعر كراسة الشروط 400 جنيه، وذلك في مزاد علني لبيع سيارات وبضائع جمارك مطار القاهرة وفمرة والملاحق.

تفاصيل مزاد علني لبيع السيارات يوم 12 يوليو

وهناك مزاد آخر سنعقد في يوم 12 يوليو 2023، لبيع سيارات وبضائع جهات حكومية، وتأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه، وسعر كراسة الشروط 400 جنيه.

مزاد علني لبيع السيارات يوم 18 يوليو

وبالنسبة لمزاد يوم 18 يوليو 2023، لبيع سيارات وبضائع جمرك الدخيلة والإيداعات التابعة له، يكون تأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه، وسعر كراسة الشروط 400 جنيه.

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بقلم منة العشماوي