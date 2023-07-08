أسعار الذهب تنخفض 125 جنيها محليا خلال الأسبوع الأول من يوليو

انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الأول من يوليو 2023 بمقدار 125 جنيهًا للجرام وبنسبة 5.7% وذلك في ظل تراجع الطلب خلال الأسبوع الماضي بعد تحركات حادة في أسعار الذهب خلال إجازة عيد الأضحى، وأرجع التحليل الفني لـ«جولد بيليون» استمرار هبوط الذهب إلى زيادة المعروض من الذهب بسبب العائدين من الخارج.

الذهب فقد 5.7% بسبب زيادة المعروض مع العائدين من الخارج

ويتعرض الذهب في مصر لضغوط سلبية لسببين الأول هبوط في السعر العالمي للذهب إلى مستويات 1900 ثم عودة إلى 1925 دولار، والسبب الثاني هو استمرار تراجع الطلب على الذهب في السوق المصرية خلال الأسبوعين الماضيين، بحسب التحليل الفني لـ«جولد بيليون».

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم السبت وقت كتابة التقرير الفني لـ«جولد بيليون» 2175 جنيهًا للجرام بعد أن سجل 2300 جنيها يوم السبت الماضي بنسبة هبوط 5.7%، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 17400 جنيه في تداولات اليوم مقابل 18400 جنيه في تداولات السبت الماضي ليتراجع الجنيه الذهب في مصر قرابة 1000 جنيه خلال أسبوع.

ارتفاع أسعار الذهب في مصر أمس جاء بسبب ارتفاع سعر الأونصة عالمياً متأثرة بضعف بيانات تقرير الوظائف الأمريكي، ولكن لم تستطيع الأسعار اختراق المستوى 2200 جنيه للجرام مجدداً لتغلق جلسة الأسبوع عند 2190 جنيهًا ثم تراجع الذهب اليوم السبت إلى 2175 جنيهًا.