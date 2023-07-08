كم خسر جرام الذهب خلال أسبوع؟.. تراجع كبير

انخفاض كبير شهده سعر جرام الذهب خلال أسبوع، إذ وصل التراجع إلى نحو 60 جنيها في الذهب عيار 21 الذي سجل اليوم في نهاية التعاملات حوالي 2210 جنيهات، مقابل 2270 جنيها قبل عشرة أيام وبهذا تكبد الذهب الكثير من الخسائر التي وصلت لمئات الجنيهات بالجرام في أسبوع.

سعر عيار الذهب 24

وسجل الذهب عيار 24 تراجعا بقيمة بلغت حوالي 98 جنيه تقريبا في آخر 10 أيام، وسجل اليوم السبت 8-7-2023 فى بداية تعاملات اليوم حوالى 2526 جنيهًا للشراء دون احتساب سعر المصنعية والضريبة وفقا لما ذكرته الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

جرام الذهب عيار 21

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 يوم الخميس الماضي ووصل إلى 2180 جنيها للشراء، حيث إن الذهب عيار 21 هو الأكثر انتشارا في التعاملات بين المواطنين بالسوق المصري، ليسجل اليوم السبت في بداية التعاملات اليوم السبت 8-7-2023 نحو 2210 جنيهًا للشراء، دون احتساب سعر الضريبة والمصنعية.

الذهب عيار 18

وسجل الذهب عيار 18 حوالي 1894 جنيها في نهاية تعاملات الجمعة، مقابل 1946 جنيه قبل 10 أيام، بتراجع بلغ حوالي 52 جنيها تقريبا، كما أنه سجل اليوم السبت بداية التعاملات الصباحية 1894 جنيها للشراء وسعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1464 جنيها للشراء، دون احتساب سعر الضريبة والمصنعية.

وتراجع الجنيه الذهب في الأيام الأخيرة بقيمة بلغت حدود الـ480 جنيها، حيث سجل الجنيه الذهب اليوم 17680 جنيها، مقابل 18160 جينها قبل 10 أيام بوزن 8 جرامات من عيار 21.