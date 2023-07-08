هبوط في أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم.. عيار 21 يخسر 20 جنيها

تراجعت أسعار الذهب في بداية التداولات الصباحية اليوم السبت، مقارنًة بأسعار نهاية تعاملات أمس، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون»، لتداول الذهب.

وسجل عيار 21 انخفاضًا بقيمة 20 جنيها، إذ وصل سعر الجرام لنحو 2190 جنيها، مقابل 2210 جنيهات في تعاملات أمس.

أسعار الذهب الآن

وجاءت أسعار الذهب في الصاغة المصرية الآن، كما يلي: «2503 جنيهات للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 21 بسعر 2190 جنيها، وعيار 18 بسعر 1877 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و520 جنيها».