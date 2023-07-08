أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 8-7-2023.. انخفاض عيار 21

انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 8-7-2023، إذ هبط عيار 21 في السوق المحلية ببداية تعاملات اليوم السبت، عند 2190 جنيها للجرام عيار 21، و2503 جنيهات لعيار 24، بعد فترة من تقلبات المعدن الأصفر في الأسعار.

سعر جرام الذهب عيار 24

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة المشغولات الذهبية في اتحاد الغرف التجارية، إنّ أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 8-7-2023، شهدت استقرارا في عيار 21، ليسجل 2190 جنيها، فيما يبلغ عيار 24 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 2503 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأضاف «نجيب» لـ«الوطن» أنّ سعر جرام الذهب عيار 18 في داخل محلات الصاغة يبلغ 1877 جنيها للشراء، بينما عيار 21 يسجل الآن 2190 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وجاء سعر الجنيه الذهب الذي يقدر بنحو 8 جرامات من الذهب عيار 21، 17 ألفًا و520 جنيها.

وانخفضت أسعار الذهب منذ نهاية تعاملات أمس، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

أسعار الذهب العالمية

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الأوقية، إذ اقتربت العقود الآجلة للمعدن الأصفر من 1935 دولارا يوم الجمعة، في حين أن السعر الفوري للسبائك لم يكن بعيدًا جدًا عن ذلك، حيث تتداول عقود الذهب سبوت عند 1927.14 بزيادة 0.87%، بعد أن أشار تقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء أقل من المتوقع لشهر يونيو، إلى بعض التهدئة في تشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي.