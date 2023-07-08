أسعار الذهب العالمية تعزز من مكاسبها بعد بيانات «التوظيف الأمريكية»

عززت أسعار الذهب العالمية من مكاسبها من تعاملات نهاية الأسبوع أمس الجمعة، وذلك بعد صدور بيانات التوظيف الأمريكية الرئيسية التي تحفز الفيدرالي على تهدئة سياسته النقدية المتشددة، حيث يلامس الذهب الآن مستوى الـ 1930 دولارا للأوقية.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.75% إلى 1929 دولارا للأوقية، فيما تصعد العقود الفورية بنسبة 0.65% إلى 1923 دولارا للأوقية، وارتفعت أسعار الذهب خلال نهاية التداولات أمس.

واقتربت العقود الآجلة للمعدن الأصفر من 1935 دولارا يوم الجمعة في حين أن السعر الفوري للسبائك لم يكن بعيدًا جدًا عن ذلك حيث تتداول عقود الذهب سبوت عند 1927.14 بزيادة 0.87% بعد أن أشار تقرير الوظائف الأمريكية الذي جاء أقل من المتوقع لشهر يونيو إلى بعض التهدئة في تشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي عندما كانت سياسة البنك المركزي -يجلس صانعو القرار لمراجعة الأسعار التالية في غضون ثلاثة أسابيع.

الذهب يخرج من الضغوط ويحقق مكاسب عالمية

وتعرض الذهب لضغوط كبيرة خلال الفترة الماضية لكنه تمكن من الصمود فوق 1900 دولار وحتى تعويض بعض خسائره، وارتفع الذهب بعد أن ذكرت وزارة العمل أن أرباب العمل الأمريكيين أضافوا 209 آلاف الرواتب غير الزراعية في يونيو، وهو رقم جاء أقل من تقديرات الاقتصاديين للمرة الأولى منذ 16 شهرًا، مما يشير إلى تقدم في عرض الاحتياطي الفيدرالي لمحاربة التضخم بمعدلات فائدة أعلى.

وتشير هذه البيانات إلى احتمالية تعزيز الذهب لمكاسبه وارتفاعه خلال الفترة المقبلة.