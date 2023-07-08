كشف ملابسات فيديو لمشاجرة أمام مطعم في مدينة نصر وضبط طرفيها

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر «فيس بوك» يتضمن قيام 3 أشخاص بإلقاء حجارة وزجاجات فارغة على أحد المطاعم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول: (3 أشخاص)، وطرف ثان: (مدير مطعم و4 عمال) بسبب محاولة الطرف الثاني صرف الطرف الأول من أمام المطعم محل عملهم لقيامهم بمضايقة المترددين عليه.. تعدى خلالها الطرفين على بعض بإلقاء حجارة وزجاجات فارغة دون إصابات أو تلفيات، كما لم يتم تحرير محضر بالواقعة.

جرى ضبط طرفي المشاجرة.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.