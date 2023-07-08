رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

كشف ملابسات فيديو لمشاجرة أمام مطعم في مدينة نصر وضبط طرفيها

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
01:26 م | السبت 08 يوليو 2023
وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر «فيس بوك» يتضمن قيام 3 أشخاص بإلقاء حجارة وزجاجات فارغة على أحد المطاعم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول: (3 أشخاص)، وطرف ثان: (مدير مطعم و4 عمال) بسبب محاولة الطرف الثاني صرف الطرف الأول من أمام المطعم محل عملهم لقيامهم بمضايقة المترددين عليه.. تعدى خلالها الطرفين على بعض بإلقاء حجارة وزجاجات فارغة دون إصابات أو تلفيات، كما لم يتم تحرير محضر بالواقعة.

جرى ضبط طرفي المشاجرة.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

أسرع طريقة لاستخراج بدل فاقد رخصة قيادة.. خطوات بسيطة عبر موقع وزارة الداخلية

خلال إجازة العيد.. طريقة استخراج شهادة ميلاد مميكنة من موقع وزارة الداخلية

5 خدمات مهمة للمرور على موقع وزارة الداخلية.. «هتوفر مجهودك ومشوارك»

وزارة الداخلية تحتفل باليوم الدولي لمكافحة استخدام المخدرات
بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار