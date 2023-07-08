تقديم خدمات طبية في مساجد وكنائس المنيا ضمن مبادرة «100 يوم صحة»

اهتمت مبادرة «100 يوم صحة» في المنيا بطرق أبواب المساجد والكنائس لتقديم خدماتها للمواطنين، من خلال ندوات توعوية بأهميتها، مع إجراء أعمال الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة.

تقديم كشف طبي مجاني للمواطنين

وأعلن محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، استمرار حملة «100 يوم صحة» التي تهدف إلى تقديم الكشف الطبي المجاني للمواطنين في جميع المناطق والأحياء في المحافظة، وذلك عبر فرق طبية ثابتة ومتنقلة. وأضاف المحافظ أن هذه الحملة تأتي كجزء من مبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، وتهدف إلى تعزيز خدمات الصحة العامة وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في فترة زمنية قصيرة تمتد لمدة 100 يوم حتى أكتوبر المقبل.

الكشف عن الأمراض غير السارية

وأوضح الدكتور محمد حسانين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية ودعم صحة الأم والجنين وصحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، بالإضافة إلى متابعة وعلاج الأمراض المزمنة، وتوفير جميع الخدمات والمستلزمات والأدوات الطبية اللازمة لتقديم خدمات طبية وعلاجية عالية الجودة للمواطنين في جميع المناطق. وأضاف أنه تم تكثيف الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي للتعريف بخدمات المبادرة في الأماكن العامة والمساجد والكنائس ومراكز الشباب والمدن، بالإضافة إلى انتشار فرق التواصل المجتمعي في جميع مناطق المحافظة.