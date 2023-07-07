آخر موعد لتقديم تظلمات الدبلومات الفنية في المنيا

أعلن حمدي مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، فتح باب التظلمات للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023 غدًا السبت، موضحا أن تقديم التظلمات يستمر حتى يوم الثلاثاء 25 يوليو، ويمكن سداد التظلمات بمبلغ 100 جنيه للمادة الواحدة عن طريق خدمة فوري بكود رقم 66616 أو بزيارة أحد مكاتب البريد.

تقديم تظلمات الدبلومات الفنية

أوضح وكيل تعليم محافظة المنيا أنه يسمح للطلاب بالتظلم والاطلاع في نفس اليوم، ويمكن للطلاب الذين رسبوا في مادة أو مادتين دخول امتحان الدور الثاني للدبلومات الفنية.

امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

وأشار وكيل وزارة التعليم في المنيا، إلى أنه سيجرى إجراء امتحانات الدبلومات الفنية 2023 للدور الثاني بدءًا من 29 يوليو، ويُسمح للطلاب الذين رسبوا في مادة أو مادتين بدخول الامتحان، وتنتهي المرحلة الأولى لتقديم الطلاب للتنسيق الإلكتروني للصف الأول الثانوي لعام 2023-2024 في 20 يوليو، ويتم التقديم من خلال كود الطالب المستخدم في ملء استمارة الشهادة الإعدادية.

وأعلنت مديرية التعليم في محافظة المنيا، نتيجة الدبلومات الفنية للمدارس الثانوية الزراعية والصناعية والتجارية والخدمات قبل يومين.