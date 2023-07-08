أخبار المنيا في 24 ساعة.. «100 يوم صحة» بالقرى ومحو أمية 1583 شخصا

شهدت محافظة المنيا خلال 24 ساعة الماضية عددًا من الأحداث المهمة، منها شن الأجهزة الرقابية حملات على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وتخريج 1583 دارسا بفصول محو الأمية، واستمرت حملات مبادة «100 يوم صحة».

حملات على المخابز البلدية

وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن حملات التموين أسفرت عن تحرير 78 مخالفة تموينية، منها 67 في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية بسبب خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتصرف وتجميع، وعدم وجود ميزان أو سجلات، و11 مخالفة في مجال متابعة الأسواق، بسبب عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادة صحية، ووجود سلع مجهولة المصدر، وبيع بأزيد من الثمن.

وأعلن رئيس مركز ومدينة بني مزار، عماد حسن، أن الوحدة المحلية نفذت حملة مكثفة لرفع وإزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية في المدينة، حيث تم تحرير 85 محضر إشغال، بما في ذلك 12 محضر إشغال طريق و8 محاضر ضبط إشغال طريق، بالإضافة إلى 65 إزالة إدارية في شارعي بورسعيد والعاشر من رمضان، وذلك من أجل تيسير حركة المرور، والحفاظ على حرم الطريق العام.

إزالة تعديات على أراض زراعية

وشدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على ضرورة التعاون والتنسيق بين الوحدات المحلية ومسؤولي الزراعة وحماية الأراضى ووحدة المتغيرات المكانية وكل فروعها بالمراكز، وذلك خلال حملات المرحلة الثالثة للموجة الـ21 التى تبدأ اليوم الموافق 8 يوليو الجاري وتستمر حتى 28 من نفس الشهر، وذلك في إطار التصدي لكل أشكال التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها فى المهد وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون واسترداد حق الشعب.

كما أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن استمرار مديرية الصحة في تنفيذ حملة «100 يوم صحة»، تحت شعار «معاك من أول يوم»، لتقديم الكشف الطبي للمواطنين مجانًا، من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة في جميع المراكز والقرى والأحياء، والتي ستستمر على مدار 100 يوم حتى أكتوبر المقبل.

وأكد الدكتور محمد حسانين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تشمل الكشف عن الأمراض غير المعدية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى توفير جميع الخدمات والمستلزمات الطبية اللازمة.

وأعلن محافظ المنيا، أن 1583 دارسًا نجحوا في اختبارات الدورات الامتحانية لمشروع محو الأمية «المصريون يتعلمون» للعام الدراسي 2022/ 2023، ما جعل المحافظة تحتل المركز الأول على مستوى الجمهورية وفقًا لبروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة وهيئة تعليم الكبار.

واستعرض مندى عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، جهود المديرية خلال انعقاد اختبارات الدورات الامتحانية، حيث تم عقد أربع دورات امتحانية ناجحة بإجمالي 1583 دارسًا، وحصولها على المركز الأول في تحقيق نسب النجاح على مستوى الجمهورية.

وأضاف وكيل الوزارة أنه يتم حاليًا تجهيز 180 فصلاً لعقد دورة يوليو لعام 2023، لاستقبال 1800 دارسًا من الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية.