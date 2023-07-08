خدمات تموينية يمكن إجراؤها عبر بوابة مصر الرقمية من المنزل.. اعرفها

تُعد بطاقة التموين من أكثر الأشياء التي يحرص المواطنون على استخراجها ويهتمون بتجنب إيقافها، إذ أنها تتيح لأفراد الأسرة صرف حصص تموينية شهرية لهم، لمساعدتهم في توفير السلع الغذائية التي يحتاج إليها المنزل شهريا لتخفيف الأعباء عليهم، ونظرا لأهميتها حرصت الحكومة المصرية على توفير بعض الخدمات التموينية ليتم إجراؤها إلكترونيا دون أن يكون هناك حاجة للذهاب لمكتب التموين.

وتتيح بوابة مصر الرقمية للمواطنين العديد من الخدمات التموينية التي يمكن إجراؤها إلكترونيا، ونوضح من خلال هذا التقرير خدمات التموين المتاحة للمواطنين عبر بوابة مصر الرقمية، والتي جاءت كالتالي:

خدمات التموين المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية

1- تفعيل بطاقة التموين: تتيح تلك الخدمة للمواطنين تفعيل البطاقة التموينية الخاصة بالأسرة في حالة إيقافها.

2- إصدار بدل فاقد أو تالف للبطاقة التموينية: تتيح تلك الخدمة للمواطنين التقديم على إصدار بدل فاقد أو تالف للبطاقة التموينية حال فقدانها أو عدم قبولها في ماكينة الصرف.

3- إصدار بطاقة تموين جديدة: تتيح تلك الخدمة للمواطنين فرصة تقديم طلب إصدار بطاقة تموين جديدة إذا رغب المواطن في ذلك.

4- نقل من محافظة إلى أخرى: ويستطيع المواطن الراغب في نقل البطاقة التموينية من محافظة إلى محافظة أخرى إجراء تلك الخدمة عبر بوابة مصر الرقمية.

5- فصل الفرد نفسه: يستطيع المواطن من خلال هذه الخدمة فصل نفسه من بطاقة الأسرة حتى يتمكن من إصدار بطاقة تموين جديدة.

6- ضم أفراد الأسرة: تتيح هذه الخدمة للمواطنين فرصة ضم أفراد الأسرة غير المقيدين تموينيا للبطاقة.

7- ضم الأبناء غير المقيدين تموينيا: تتيح هذه الخدمة للمواطنين فرصة ضم الأبناء غير المقيدين على البطاقة التنوينية من الأساس للبطاقة التموينية حتى يستطيعون الحصول على حصتهم الشهرية.