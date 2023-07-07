خدمات مرورية تقدمها بوابة مصر الرقمية من المنزل.. اعرفها

تعد الخدمات المرورية من أكثر الخدمات التي يقوم بإجرائها المواطنون من أصحاب السيارات، وتحديدا تلك الخاصة بالاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة ودفع قيمة الغرامات المسجلة عليهم، الأمر الذي جعل الحكومة تقوم بتوفير تلك الخدمات ليتم إجراؤها إلكترونيا، دون أن يكون هناك حاجة للذهاب إلى وحدات المرور.

وتتيح بوابة مصر الرقمية للمواطنين فرصة إنهاء الخدمات الخاصة برخصة القيادة إلكترونيا، لمساعدتهم ولتوفير الوقت والجهد، فضلا عن تخفيف الزحام في وحدات المرور، ونوضح من خلال هذا التقرير خدمات المرور التي يمكن إجراؤها عبر بوابة مصر الرقمية إلكترونيا من المنزل، والتي جاءت كالتالي:

خدمات مرور يمكن إجراؤها عبر بوابة مصر الرقمية

- الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة: تتيح تلك الخدمة للمواطنين فرصة الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة والاطلاع على نماذج مخالفات المخالفات المسجلة.

- التظلم على مخالفات رخص القيادة: تتيح تلك الخدمة للمواطنين تقديم تظلم على مخالفات المرور إلكترونيا من المنزل.

- سداد مخالفات رخصة القيادة: تسمح تلك الخدمة للمواطنين سداد قيمة مخالفات رخصة السيارة المسجلة عليها بعد الاطلاع على قيمتها.

- إصدار بدل فاقد أو تالف لرخصة القيادة: تتيح تلك الخدمة للمواطنين فرصة التقديم على إصدار بدل فاقد أو تالف لرخضة القيادة إلكترونيا من المنزل.

- سداد مخالفة رخصة القيادة لمالك آخر: تتيح تلك الخدمة للمواطنين فرصة سدادا مخالفة رخصة القيادة لمالك سيارة آخر في حالة تواجد البيانات الخاصة به.