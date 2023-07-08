براءة 5 أشخاص من تهمة تكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين في شبرا

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، ببراءة 5 أشخاص من اتهامهم باستدراج شخص عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لسرقته في شبرا الخيمة، كما قضت المحكمة برفض الدعوى المدنية.

وصدر الحكم في جنايات شبرا برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبدالعزيز علي محمود وشيرين صلاح حمدي ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.

أمر إحالة المتهمين

وكشفت أوراق القضية اتهام «أحمد م ا»، 29 سنة، ومقيم في ميت عليا دائرة مركز شبين الكوم منوفية، و«إبراهيم ا»، 27 سنة، ومقيم في العجوزة بالجيزة، و«محمد ع»، 24 سنة، ومقيم في نجع ساحل بشلة مركز نقادة بمحافظة قنا، و«مصطفى ح»، 24 سنة، ومقيم بمركز القرنة الغربي محافظة الأقصر، و«عبدالناصر م»، بسرقة مبلغ مالي مملوك للمجني عليه محمود حسين أحمد إبراهيم.

سرقة بالإكراه

وذكرت أوراق التحقيقات أن السرقة كانت بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن عملوا على خداعه بحيلة انتطالت عليه، بأن أوهموه بقدرتهم على تدبير العملات الأجنبية واستدرجوه إلى مكان اتفقوا على اختياره سلفاً حاملاً المتهمين الأول والثاني لأسلحة نارية، واقتادوه بداخل السيارة قيادة المتهم الرابع سلباً الخزينة، وما إن ظفروا به حتى قام الأول بدفعه خارج السيارة، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.

ووفقا لأوراق القضية، حاز المتهمون وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة ناریة مششخنة عبارة مسدس فردي الإطلاق، وبندقية آلية، وكذلك ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري.