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القبض على سائق «ربع نقل» اصطدم بعدد من السيارات على طريق صلاح سالم

كتب:

محمد بركات
02:44 م | السبت 08 يوليو 2023
وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما جرى تداوله عبر «فيس بوك» يتضمن قيام قائد سيارة ربع نقل، بالقيادة برعونة واصطدامه بأكثر من سيارة، وفراره هارباً بطريق صلاح سالم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر في القاهرة.

بالفحص تبين أن السيارة ملك (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة).. وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه والسيارة محل الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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