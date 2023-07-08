السيطرة على حريق اندلع في منزل بسبب ماس كهربائي بالفيوم دون إصابات

اندلع حريق هائل في أحد المنازل بدائرة مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، ظهر اليوم السبت، إثر حدوث ماس كهربائي مفاجئ في الدائرة الكهربية للمنزل، ما أدى إلى اشتعال النيران فجأة وسرعان ما انتشرب في مختلف أرجاء المنزل، فيما استغاث أصحاب المنزل بقوات المطافئ على الفور لإخمادها.

وعلى الفور هرعت سيارات المطافئ ورجال الحماية المدنية، والإسعاف إلى مكان البلاغ، للسيطرة على الحريق، وتحسبًا لوقوع أيّ إصابات.

بلاغ بنشوب حريق

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغًا بنشوب حريق هائل في أحد المنازل بعزبة سليمان بدائرة المركز بسبب ماس كهربائي.

السيطرة على الحريق

وتمكن رجال الإطفاء وسيارات المطافئ من السيطرة على النيران وإخمادها قبل أن تمتد إلى المنازل المجاورة، أو باقي أرجاء المنزل، وذلك دون وقوع أيّة خسائر في الأرواح البشرية أو إصابات، كما جرى تبريد مكان الحريق تجنبًا لاشتعالها مجددًا.

ماس كهربائي السبب

وتبيّنّ من المعاينة الأولية لمكان الحريق أن ماس كهربائي السبب في اشتعال النيران بالمنزل، فيما أكد أصحاب المنزل في محضر الشرطة أنّ اشتعال النيران بالمنزل كانت قضاء وقدر نتيجة الماس الكهربائي وعدم قدرتهم على إخماد الحريق في بداية اشتعاله.

جرى تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.