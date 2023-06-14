إصابة 11 شخصا باختناق في حريق مخزنين بالفيوم

أصيب 11 شخصًا بحالة اختناق جراء حريقين اندلعا في مخزني مواد غذائية تابعة لأحد الهايبرات، في عقارين سكنيين بنفس المنطقة في أحد الأحياء الشعبية بمحافظة الفيوم، مساء اليوم الأربعاء، وعلى الفور هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف، ورجال الإطفاء وسيارات الحماية المدنية إلى مكان الحريقين للسيطرة عليهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل المصابين للمستشفى.

وتبينّ أنّ حريقين اندلعا في مخزني مواد غذائية ومشروبات غذائية في آن واحد، رغم وجود كل مخزن منهم في عقار سكني مختلف، فيما لم يتم معرفة أسباب الحريق حتى الآن.

بلاغ بنشوب حريقين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا باندلاع حريقين منفصلين في مخزني مواد غذائية تابعين لهايبر شهير بالفيوم، في منطقة دار الرماد بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، ووجود عدد من المصابين.

السيطرة على الحريق

وتمكنت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الفيوم، من السيطرة على الحريق، وإخماد النيران في كلا الحريقين الذين اندلعا في مخازن بعقارين سكنيين العقار منهما يتكون من 10 طوابق، كما تم تبريد مكان الحريقين منعًا لاشتعالها مجددًا.

إصابة 11 شخصًا بالحريقين

وأسفر الحريقين عن إصابة 11 شخصًا بينهم فتيات تعمل في المخازن بحالة اختناق شديدة جراء كثافة الدخان المتصاعد من الحريق، فيما دفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحريق على الفور، وجرى تقديم الإسعافات الأولية وعمل جلسات تنفس لحالات الاختناق البسيطة في مكان الحادث، بينما جرى نقل عدد من المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

سبب الحريقين مجهول

وما يزال سبب اندلاع الحريقين مجهولًا حتى الآن، فيما تكثف قوات أمن الفيوم من جهودها للتوصل لسبب الحريق وبيان إذا كان هناك شبهة جنائية في نشوب الحريقين من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.