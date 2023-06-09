السيطرة على حريق مخزن كرتون دون وقوع إصابات بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء بمديرية أمن الفيوم، من السيطرة على حريق هائل اندلع في مخزن ممتلئ بعشرات الأطنان من الكرتون، مساء اليوم الجمعة، بدائرة محافظة الفيوم، دون وقوع أيّ خسائر في الأرواح البشرية، أو إصابات، كما امتدت النيران إلى الأرض الفضاء المحيطة بالمخزن والتهمت بعض القش المتراكم.

وحتى الآن لم يتبين سبب اشتعال النيران في المخزن حتى الآن، بينما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق وظروفه وملابساته.

بلاغ بنشوب حريق

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا من إدارة الحماية المدنية، يفيد اندلاع حريق في مخزن كرتون بعزبة حنين بنطاق حي شرق الفيوم، وامتداد النيران إلى خارج المخزن.

السيطرة على الحريق

وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق على الفور، وتبينّ نشوب حريق هائل في مخزن كرتون ممتلأ بأطنان من الكراتين، فيما جرى إخماد النيران وتبريدها منعًا لاشتعالها مجددًا، وذلك دون وقوع أيّة إصابات، كما تم إخماد النيران التي امتدت إلى أكوام القش بمحيط المخزن.

أسباب الحريق مجهولة

وحتى الآن ما تزال أسباب الحريق مجهولة، حيث لا يعرف أحد هل ألقى أحدهم عُقب سيجارة دون قصد فاشتعلت النيران، أم حدث ماس كهربائي، أو إثر ارتفاع درجات الحرارة، بينما جرى رفع آثار الحريق لمعرفة وتحديد أسبابه.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.