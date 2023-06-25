انطلاق فعاليات حملة «100 يوم صحة» في سوهاج.. خدمات علاجية مجانية

دشّن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، إطلاق الحملة القومية «100 يوم صحة»، لتجوب مدن وقرى سوهاج المختلفة، بالتزامن مع إطلاقها بمختلف محافظات الجمهورية، لتقدم خدماتها الطبية المجانية لأبناء وأهالي المحافظة، وذلك بحضور الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وتفقد محافظ سوهاج عددا من فرق العمل المشاركة في الحملة، مثمنا جهود الدولة للحفاظ على صحة المواطنين، وتقديم الرعاية الصحية لهم بالمجان، مشيدا بدور وزارة الصحة والأطباء والتمريض والفنيين المشاركين في الحملات القومية العلاجية المختلفة لدعم صحة المواطن المصري، والمساهمة في بناء الإنسان، وتنمية الأسرة المصرية، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإنجاح الحملة في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتقديم أفضل مستوى من الرعاية الطبية لهم، لافتا إلى أهمية تلك المبادرات التي شكلت نقطة فارقة في حياة ملايين المصريين.

دعم الخدمات الصحية

ومن جانبه، وجه الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه المستمر لكل الحملات والمبادرات الصحية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الحملة تستمر لمدة 100 يوم، بجميع مراكز ومدن المحافظة، ويتم من خلالها تكثيف عمل المبادرات الرئاسية المختلفة بالمصالح الحكومية، والمستشفيات، والوحدات الصحية، والميادين الرئيسية، من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، لافتا إلى أن الحملة تستهدف كافة الفئات العمرية بدءا من الولادة وحتى الشيخوخة.

فعاليات 10 مبادرات صحية بسوهاج

الجدير بالذكر أن الحملة تشهد تكثيف فعاليات 10 مبادرات رئاسية صحية، منها مبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة صحة الأم والجنين، ومبادرة الرئيس لفحص الراغبين في الزواج، مبادرة الرئيس لفحص السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة علاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.