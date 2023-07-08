مراجعة التفاضل والتكامل للثانوية العامة 2023.. اعرف أهم النقاط

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مراجعة التفاضل والتكامل للثانوية العامة 2023، في شكل نماذج استرشادية للتدريب على نوعية أسئلة الامتحانات سواء الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية، وكلها أسئلة تركز على الفهم، ومن المقرر أن يُعقد الامتحان غداً الأحد، في المدارس في لجان مؤمنة جيداً.

احصل على مراجعة التفاضل والتكامل للثانوية العامة 2023

يمكن للطلاب الحصول على مراجعة التفاضل والتكامل للثانوية العامة 2023، من خلال رابط إلكتروني، وفرته وزارة التربية والتعليم من هنا، مشددة على الطلاب بضرورة الاستفادة من المراجعات والنماذج الاسترشادية جيداً.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة، يُعقد لطلاب شعبة علمي رياضة، غداً، في المدارس، ويبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الحادية عشر، مشددة على الطلاب بعدم اصطحاب الهاتف المحمول للجان الامتحانية.

مواصفات امتحان التفاضل والتكامل

ونوهت إلى أن الامتحان يُعقد بنمط الأسئلة الموضوعية بنسبة 85% والمقالية بنسبة 15%، وفق طبيعة المادة، ومجموع الدرجات 30 درجة، وتشتمل على 2 سؤال مقالي مخصص لها 4 درجات، و18 سؤالًا موضوعيًا مخصص لها 26 درجة، وإجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

يذكر أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أكد أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة العام الحالي، لضمان انتظام سير الامتحانات في جميع المحافظات، مشدداً على مواجهة أي محاولة لعرقلة الاجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات، لافتاً إلى أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات.