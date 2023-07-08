السيطرة على حريق سوق المعمورة في الإسكندرية واستئناف حركة القطارات (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق سوق المعمورة بالإسكندرية بنطاق حي المنتزه ثان، والذي نشب في أحد باكيات البيع الملاصقة لسور السكة الحديد لقطار خط أبو قير، ما تسبب في توقف حركة القطارات لدقائق واستئنافها بعد إخماد النيران، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

بدأت تفاصيل حريق سوق المعمورة بالإسكندرية حين تلقت شرطة النجدة إخطارا باندلاع حريق في أحد المحال بسوق المعمورة، وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وقوات الأمن لموقع البلاغ.

حريق سوق المعمورة بالإسكندرية

وقالت الدكتورة رباب مدني، رئيس حي المنتزه ثان، إنه تم السيطرة على حريق من قبل الدفاع المدني والأهالي فور حدوث الحريق.

استئناف حركة القطارات بعد إخماد الحريق

وأكدت رئيس الحي لـ«الوطن»، عدم وجود خسائر بشرية، مشيرة إلى أنه تم فصل الكهرباء عن المكان من قبل شركة الكهرباء واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة، ومنها توقف حركة القطارات لدقائق لحين السيطرة على النيران، وبعدها جرى استئناف الحركة.