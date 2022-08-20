سبب حريق كارفور الإسكندرية اليوم.. بدأ من التكييف المركزي

كشفت الحماية المدنية بالإسكندرية، قبل قليل، عن سبب حريق كارفور الإسكندرية اليوم السبت، والذي جاء نتيجة حريق بالتكييف المركزى أعلى سطح مبنى المركز التجاري، وهو الذي تسبب في اشتعال الحريق الهائل، الذي تمت السيطرة عليه، دون وقوع أي إصابات.

سبب حريق كارفور الإسكندرية اليوم

وبحسب بيان وزارة الداخلية عن سبب حريق كارفور الإسكندرية اليوم، فقد تبين بالفحص أن الحريق نشب بالتكييف المركزى أعلى سطح مبنى المركز التجارى من الخارج إمتد إلى "مظلة" خاصة بإحدى البوابات، حيث تم السيطرة على الحريق دون أى خسائر فى الأرواح أو التأثير على المبنى، فيما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

محافظ الإسكندرية ووزير الصحة يتابعان حريق كارفور

ويأتي ذلك بعدما تواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفقة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء خالد البروى مدير أمن الإسكندرية، منذ قليل، بموقع حادث إندلاع حريق بكارفور سيتي سنتر بمنطقة محرم بك، وذلك للوقوف على آخر تداعيات الموقف، عقب توجيهات المحافظ العاجلة لجميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية وقوات الحماية المدنية بالانتقال إلى مكان الحادث فور وقوعه.

رفع درجة الاستعداد بسبب حريق كارفور

وأضاف أنه فور إندلاع الحريق تم التوجيه برفع درجة الطوارئ والاستعداد القصوى بجميع المرافق والمستشفيات تحسبًا لأي تداعيات.

من الجدير بالذكر أنه باشر عملية إخماد الحريق اللواء خالد البروى مدير أمن الإسكندرية، وقد تواجد بمكان الحادث الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والذى تصادف وجوده بالإسكندرية وحرص على متابعة الموقف عن قرب.