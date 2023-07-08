إقبال كبير من السيدات على وحدة فحص سرطان الثدي في بلبيس بالشرقية

تشهد الوحدة المتنقلة لدعم صحة المرأة وللكشف المبكر عن سرطان الثدي «ماموجرام»، والمتمركزة داخل مستشفى بلبيس المركزي، إقبالا كبيرا من السيدات.

توفير المناخ المناسب لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين

ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتعاون كافة الأجهزة التنفيذية، وخاصة رئيس مركز ومدينة بلبيس، مع القطاع الصحي لتوفير المناخ المناسب لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وتفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فعاليات اليوم الأول لعمل الوحدة المتنقلة لدعم صحة المرأة «ماموجرام»، بمستشفى بلبيس المركزي، في حضور كل من النائب عبدالله الرماح، والنائب حمودة محمد، والنائب سامي نصر الله، أعضاء مجلس النواب، والدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، وسط توافد ضخم من السيدات على الوحدة المتنقلة، لتلقي الخدمة الصحية من خلالها، وذلك لإجراء كافة الفحوصات الطبية للسيدات، وإحالة المشتبه إصابتهن بأورام الثدي لمستشفيات الإحالة لتقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهن، والتي تعزز من تقديم الخدمات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، لخدمة سيدات مركز ومدينة بلبيس، وجميع مراكز ومدن محافظة الشرقية.

زيادة عدد الفرق الطبية وفتح أكثر

وكلف وكيل وزارة الصحة بالشرقية مديرة الإدارة الصحية ومدير مستشفى بلبيس، أثناء تفقده فعاليات اليوم الأول لعمل الوحدة المتنقلة، بزيادة عدد الفرق الطبية وفتح أكثر من منفذ وعيادة ثابتة لتقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، في ظل الإقبال الكثيف على الوحدة المتنقلة، مع التأكيد على توفير استراحات لائقة لمتلقي الخدمة بكل عيادة، وتنظيم حركة دخول وخروج السيدات للعيادات الثابتة وللوحدة المتنقلة، وتنظيم مواعيد الفحص لهن، مع حسن الاستقبال والمعاملة الجيدة، وتم ذلك على الفور أثناء الزيارة.

تدريب الفرق الطبية على أعمال المبادرة

وأوضح وكيل الوزارة بأن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة سيتم تنفيذها بالمحافظة على مدار 100 يوم حتى 1 أكتوبر 2023، مضيفاً بأن جرى تدريب الفرق الطبية على أعمال المبادرة، التي سيتم من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة 100 مليون صحة، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وإجراء المسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل، وتطعيم الأطفال المختلفين منهم من عمر يوم حتى 5 سنوات، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة الشرقية.