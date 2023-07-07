خطوات الحصول على خدمات الرد الآلي من وزارة الصحة.. تشمل النازحين السودانيين

تقدم وزارة الصحة العديد من الخدمات الطبية، من أجل التوعية والعيش بسلام دون تكلفة المواطنين عناء الذهاب إلى المستشفيات والوحدات الصحية، وتكون الخدمات المقدمة بالمجان، في إطار مبادراتها التي لا تقتصر على المصريين فقط بل تشمل النازحين السوادنيين أيضًا في ظل الأزمة التي تمر بها بلادهم.

كيفية الحصول على خدمات الرد الآلي 15335

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور المواطنين تستعرض «الوطن» خدمات وزارة الصحة المقدمة للنازحين من السودان، ومنها خطوات الحصول على خدمات الرد الآلي 15335، الذي جاء على النحو التالي:

- إرسال رسالة نصية بكلمة «نيل» أو «النيل» إلى الرقم 15335.

- يتم إمداد الراسل بقائمة من المعلومات المقدمة من خلال الرسائل النصية السريعة.

- تضم المعلومات المقدمة معرفة الآتي:

أقرب منشأة صحية.

معلومات صحية.

دعم الصحة النفسية.

أرقام الطوارئ.

- يتم اختيار رقم الخدمة المطلوب كما هو بالقائمة الرئيسية مع استمرار عملية الإمداد بالمعلومات حسب احتياج المتلقي حتى يحصل على الخدمة المطلوبة.

زيادة أعداد النازحين في العالم بسبب الصراعات الدولية

وسلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الذي أفاد بأنّ الأزمة الروسية الأوكرانية، والصراعات في مناطق أخرى، والتداعيات الناجمة عن تغير المناخ، أدت إلى نزوح المزيد من الأشخاص.

وذكر مركز المعلومات، أنّ تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، موضحا أنّ العالم شهد زيادة في أعداد النازحين واللاجئين بمقدار19.1 مليون شخص عن العام الماضي، وهو ارتفاع سنوي غير مسبوق.

الصراع السوادني ومعدلات النزوح

ولم يظهر أي تراجع في النزوح خلال هذه العام بسبب اندلاع الصراع في السودان، الذي أسفر عن موجات نزوح جديدة ليرتفع إجمالي عدد النازحين واللاجئين في العالم 110 ملايين شخص.