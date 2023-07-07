هل جهاز تسخين التبغ أقل ضررا من السجائر العادية؟.. «الصحة» تجيب

لا يختلف اثنان على أضرار التدخين بالنسبة للمدخنين، ومن يتعرضون لدخان السجائر والشيشة، لا سيما أن المدخنين أنفسهم لا ينكرون هذه الحقيقة إلا أن «الكيف» يغلبهم، لذا يتفنون في البحث عن أنواع سجائر ومعسل أقل ضررًا، أو أدوات تخفف من أضرار التدخين مثل الشيشة الإلكترونية وجهاز تسخين التبغ.

انتشار جهاز تسخين التبغ وأضراره

وانتشر في الفترة الأخيرة جهاز تسخين التبغ بدلًا من حرقه، بدعوى أنه أقل ضررا من تدخين السجائر، وهو ما دفع البعض للتساؤل: هل جهاز تسخين التبغ بدل حرقه له أضرار على الصحة مثل السجائر التقليدية؟.

وأجابت وزارة الصحة والسكان عن ذلك السؤال في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، موضحة أن الدراسات أكدت أن جهاز تسخين التبغ بدل حرقه يتكون من سموم ضارة.

وأوضحت وزارة الصحة أن استخدام جهاز تسخين التبغ تأثيره أكبر من السجائر العادية، نظرًا لاستخدامه النيكوتين بنسبة أكبر من السجائر التقليدية.

خط ساخن للإقلاع عن التدخين

ونصحت وزارة الصحة أنه يمكن للمواطنين بالاتصال على الخط الساخن 16328 للمساعدة في الإقلاع عن التدخين، أو الاستفادة من حملة 100 يوم للاطمئنان على الصحة بالمجان يوميا من الساعة الـ9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بكل محافظات، وللاستفسار يرجى الاتصال على الرقم 15335 أو زيارة الموقع الإلكتروني من هنــــا.

مبادرات للإقلاع عن التدخين

كما تستهدف مبادرة صحة الرئة معاك للأفضل، الكشف المبكر لمرض السدة الرئوية وتحديد مدى درجته، ومتابعة المرضى من خلال هواتفهم ومساعدتهم على تلقي العلاج المناسب، من خلال عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية.

أمراض يسببها التدخين

ونوهت وزارة الصحة بأن التدخين أو التعرض لدخان التبغ قد يكون سببا في الإصابة بسرطان الثدي، فضلاً عن تسببه في ضعف الخلايا المناعية وتأثيره على صحة القلب والأوعية الدموية والرئتين، كما أن المدخنين أكثر عرضة للأمراض غير المعدية والتي تتمثل في الأمراض الصدرية المزمنة والسكتة الدماغية والسرطان والسكر، والتي تعتبر هي السبب الرئيسي للوفاة في مصر.