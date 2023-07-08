«هيئة الدواء» تحذر من الإسراف في تناول المكملات الغذائية: تؤثر على الأعصاب

حذرت هيئة الدواء المصرية المواطنين من الإسراف في تناول المكملات الغذائية، مشيرة في بيان لها، إلى المكملات الغذائية والفيتامينات تُؤخذ لتحسين الصحة العامة، ومع ذلك فهي ليست بالضرورة آمنة للجميع.

وأكدت هيئة الدواء المصرية من ضرورة الانتباه إلى الآثار الضارة والتفاعلات المحتملة للإفراط في استخدام الفيتامينات والمكملات الغذائية، لافتة إلى أن الفيتامينات مثلها مثل الأدوية الأخرى لها جرعات وفوائد وأضرار عند استخدامها بشكل مفرط أو غير صحيح.

مخاطر الإسراف في تناول المكملات الغذائية

وكشفت هيئة الدواء أضرار الإسراف في تناول المكملات الغذائية وجاءت على النحو التالي:

- اضطراب الجهاز الهضمي، فتناول كميات كبيرة منها يؤدي إلى الشعور بالغثيان والإسهال وتشنجات المعدة.

- تلف الأعصاب والتأثير على حركة الأعصاب.

- أثبتت الدراسات الحديثة أن الإسراف في تناول المكملات الغذائية يؤدي إلى الإصابة بالأرق.

- بعض المكملات الغذائية تعمل على التأثير على فعالية المضادات الحيوية في بعض الحالات.

- الإسراف في تناول المكملات الغذائية قد يعرض بعض الحالات لتساقط الشهر وأمراض القلب.

استشارة الطبيب أولا حال اللجوء الى الفيتامينات

وطالبت هيئة الدواء من المواطنين ضرورة استشارة الصيدلي أو مقدم الرعاية الصحية قبل الحصول على الفيتامينات والمكملات الغذائية لتجنب الأضرار أو المضاعفات الصحية التي يمكن أن تحدث.