أضرار المكملات الغذائية للرجال.. تنذر بالإصابة بأمراض خطيرة

بين الحين والآخر يحتاج الشخص لتغيير هيئته، والظهور بشكل لائق وجذاب ومختلف عما كان يبدو عليه من قبل، والتحلي بجسد يشبه الرياضيين ولاعبي كمال الأجسام، ما يجعل الكثير من الرجال يترددون على صالات الجيم باستمرار، مع تناول المكملات الغذائية التي تساعد على سرعة بناء العضلات، حتى يبدون بشكل رياضي، لكن لا يدري البعض أضرار المكملات الغذائية للرجال، وما يمكن أن تتسبب به، مثلما حدث مع عدد من الرياضيين المعروفين والفنانين الذين توفوا بسبب الإفراط فيها.

أضرار المكملات الغذائية للرجال

ويُقدم «الوطن» خلال السطور التالية، أضرار المكملات الغذائية للرجال، وفق موقع «هيلث لاين».

- تصيب المكملات الغذائية الرجال ببعض الأمراض من بينها القلق والتوتر.

- يمكن أن تتسبب المكملات الغذائية للرجال في الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

- المكملات الغذائية يمكن أن تؤدي للوفاة، التي تحدث مع كثير من لاعبي كمال الأجسام.

- حدوث المشاكل القلبية والأزمات.

- خلل بالجهاز العصبي.

- الشعور بالوخز والتنميل

- اضطرابات المعدة وتشنجات كثيرة بها.

- الشعور بالغثيان والتقيؤ.

- تأثيرها سلبي على الصحة النفسية.

ماذا يحدث عند الإفراط في المكملات الغذائية؟

- تساقط الشعر وحدوث تلف في بصيلات الشعر.

- استهلاك كميات زائدة من الكالسيوم وفيتامين د، بما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

- قد يتسبب الإفراط في تناول المكملات الغذائية، في الإصابة بالإدمان، فهي عبارة عن أقراص من الممكن أنّ يتناولها أي شخص كل يوم ويعتاد عليها، ما يترتب عليه إفراطه في استهلاكها، ولا يستطيع الإقلاع والابتعاد عنها.

- كما يتسبب الإكثار من تناول المكملات الغذائية في حدوث مشكلات في الكلى أيضًا، وذلك بسبب احتوائها على مادة الكرياتين، التي تتلف خلايا الكلى، وتجعلها غير قادرة على أداء جميع وظائفها بصورة سليمة وصحيحة.

- قد تصيب الأشخاص بالأرق وصعوبة في النوم بشكل منتظم.