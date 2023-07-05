رسالة عاجلة من «هيئة الدواء» بشأن تناول الفيتامنيات: احذروا الإسراف

وجَّهت هيئة الدواء المصرية رسالة عاجلة للمواطنين بشان تناول الفيتامينات، وقالت هيئة الدواء في تقرير رسمي لها على المواطنين عدم استهلاك كميات كبيرة منها بدون استشارة الصيدلي أو مقدم الرعاية الصحية، لافتة الى أن الإسراف في استخدام الفيتامينات يؤدي الى تسبب تراكم وسموم.

الفيتامينات مواد مسؤولة عن تطور ونمو وظائف خلايا الجسم

وتابعت هيئة الدواء، الفيتامينات هي مواد مسئولة عن تطور ونمو وظائف خلايا الجسم الطبيعية، موضحة أن المواطن يمكن أن يحصل على الفيتامينات ضمن الوجبات الغذائية المختلفة، لافتة الى أن الفيتامينات نوعين الفيتامينات الذائبة في الماء، والذائبة في الدهون. ​

تعزيز الجهاز المناعى للجسم

وأضافت هيئة الدواء، الفيتامينات تساهم في نمو خلايا الجسم، وانتاج كريات الدم الحمراء، كما انها تساعد في تعزيز الجهاز المناعى للجسم والحصول على الطاقة، لافتة الى أنها تحتاج الى عدم الإسراف والحصول عليها بمعرفة الطبيب.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء عن فتح باب التسجيل في وبينار للتعريف بأساسيات اليقظة الصيدلية والتوعية بكيفية الإبلاغ عن إعلان غير ملائم.

وقالت هيئة الدواء ويهدف الويبينار، إلى تعريف مقدمي الرعاية الصحية في مصر بأساسيات اليقظة الدوائية وأهمية وكيفية الإبلاغ عن الآثار العكسية وتنظيم مواد التسويق والإعلان وأهمية الإبلاغ عن إعلانات المستحضرات الصيدلية غير الملائمة وطرق الإبلاغ المتاحة.

ومن المقرر انعقاد الويبينار يوم الإثنين الموافق 10 يوليو الجاري عبر إحدى المنصات الإلكترونية، لافتا الى أن الويبينار مقدم لمقدم لمقدمي الرعاية الصحية في مصر.