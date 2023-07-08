خبير يكشف تفاصيل الثواني الأخيرة في حياة ضحايا الغواصة تيتان

قدم أحد الخبراء جدولًا زمنيًا محتملاً للثواني الأخيرة من عمر الغواصة تيتان، قبل تحطمها بسبب انفجار داخلي، مما أسفر عن مصرع خمسة أشخاص كانوا على متنها، بحسب ما ذكرته شبكة «UNILAD» البريطانية.

انفجار كارثي داخل الغواصة

تم العثور على حطام الغواصة المنكوبة خلال جهود البحث والإنقاذ والتحقيق في الحادث الذي أدى إلى مصرع كل من بول هنري نارجوليت، وهاميش هاردينج، والرئيس التنفيذي لشركة «أوشن جيت»، ستوكتون راش، وشاهزادا داود، وابنه سليمان، البالغ من العمر 19 عامًا.

وأكد خفر السواحل الأمريكي أن الغواصة تيتان عانت من «انفجار كارثي» كان من شأنه أن يقتل جميع من كانوا على متنها، بينما كانت في رحلتها إلى موقع حطام السفينة تيتانيك، على عمق 4 آلاف متر في قاع المحيط الأطلسي.

خبير يكشف كيف مات ضحايا الغواصة

في حديثه إلى لقناة «NIUS»، اقترح المهندس الإسباني والخبير تحت الماء، خوسيه لويس مارتن، جدولًا زمنيًا محتملاً للأحداث في الثواني الأخيرة قبل انفجار الغواصة تيتان.

وقال إن الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة ربما كانوا على علم بوجود خطأ ما بين 48 و71 ثانية، قبل تحطم الغواصة.

وفي الجدول الزمني المقترح للأحداث، أعرب عن اعتقاده أنه لا بد أن يكون هناك عطل كهربائي «ترك المركبة دون دفع»، وأن توزيع الوزن على الغواصة كان سيؤدي إلى غرقها نحو قاع البحر.

محاولة فاشلة لإسقاط أوزان والارتفاع إلى السطح

واقترح «مارتن» أن قائد الغواصة كان سيحاول إسقاط أوزان المركبة من أجل الارتفاع إلى السطح، ولكن ربما لم يتمكن من القيام بذلك.

وإذا حدث ذلك، لكان هيكل الغواصة قد تعرض لـ«زيادة مفاجئة في الضغط تحت الماء»، والتي قال الخبير إنها كانت ستؤدي إلى «ضغط قوي» على قذيفة المركبة.

وكان من الممكن أن يكون هذا هو سبب الانفجار، الذي أدى إلى تحطم الغواصة أثناء رحلتها إلى موقع حطام تيتانيك، حيث ادعى مارتن أن الانفجار الداخلي كان سيحدث على عمق 9000 قدم تحت سطح المحيط.

وقال إنه بمجرد حدوث ذلك، فإنه يؤدي إلى مصرع جميع من كانوا على متنها على الفور.