4 حالات للموظفين تُمحى فيها الجزاءات التأديبية من ملفك.. اعرفها

نسق قانون الخدمة المدنية الحقوق والواجبات وطريقة التعامل بين الموظف والمؤسسة التي يعمل بها، ووضع الجزاءات التأديبية جزء من طبيعة العمل بين الموظف، وحدد حالات محددة يوقع في الجزاء على الموظف، وكذلك الحالات التي تنقضي فيها هذه الجزاءات، حتى يضمن حقوق الجانبين، وهذا ما نرصده في السطور التالية.

حالات محو الجزاءات التأديبية

وحدد قانون الخدمة المدنية، 4 حالات تمحى فيها الجزاءات التأديبية من على الموظف، على أن يكون ذلك بعد مرور سنة في حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام، وفي حالة مرور سنتين على اللوم والخصم من الأجر مدة تزيد عن خمس أيام، وحتى خمسة عشر يوما.

وأضاف القانون في الحالات التي تُمحى فيها الجزاءات التأديبية؛ عند مرور ثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوما، وفي حال مرور أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءي الفصل والإحالة إلى المعاش.

حساب فترات المحو

وأشارت مادة القانون إلى أنه يتم حساب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأنه لم يكن بالنسبة للمستقبل وعلى الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو.