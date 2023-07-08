درجات الحرارة غدا الأحد في جميع الأنحاء.. القاهرة تسجل 35 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، منذ قليل، عن توقعات حالة الطقس غدا الأحد، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، ويكون حارا رطبا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطبا ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غدا الأحد

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا، مؤكدة أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ويكون هناك نشاط للرياح على شواطئ «مطروح - الضبعة - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - دمياط» المطلة على البحر المتوسط، وتزداد سرعة الرياح فيها وتتراوح بين 50 لـ 60 كم/س، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 2:75 إلى 3 أمتار.

وبالنسبة لنشاط الرياح في جميع المحافظات، فمن المتوقع أن تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجوب البلاد على فترات متقطعة، وتنتشر الشبورة المائية وتكون خفيفة في الساعات الأولى من الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا الأحد 9 يوليو

وجاءت درجات الحرارة غدا، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والمحسوسة 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.