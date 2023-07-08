حالة الطقس غدا الأحد.. حار رطب على القاهرة والجيزة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أنَّ حالة الطقس غدًا الأحد يسودها طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وتشهد حالة الطقس غدا الأحد الموافق 9 يوليو، نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ولفت الخبراء إلى أن نشاط الرياح سيكون على شواطئ (مطروح - الضبعة - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - دمياط) المطلة على البحر المتوسط ، إذ أن سرعة الرياح فيها تتراوح من 50 لـ 60 كم/س مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 2:75 إلى 3 أمتار.

درجات الحرارة غدا

وتسجل درجات الحرارة العظمى غدًا على القاهرة والوجه البحري 35 درجة والمحسوسة 37 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 29 والمحسوسة 32 درجة مئوية، وجنوب سيناء العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

كما تشهد مناطق ومحافظات شمال الصعيد درجات حرارة عظمى تصل لـ37 درة والمحسوسة 39 درجة مئوية، وفي جنوب الصعيد العظمى تسجل 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم السبت الموافق 8 يوليو، كما يلي:

- القاهرة 35 - 23

- العاصمة الإدارية 34 - 24

- أكتوبر 36 - 23

- بنها 35 - 24

- دمنهور 34 - 23

- وادي النطرون 36 - 23

- كفر الشيخ 34 - 24

- المنصورة 33 - 24

- الزقازيق 35 - 24

- شبين الكوم 34 - 24

- طنطا 34 - 23

- دمياط 32 - 23

- بورسعيد 33 - 24

- الإسماعيلية 36 - 23

- السويس 36 - 23

- العريش 33 - 23

- رفح 32 - 22

- رأس سدر 36 - 23

- نخل 36 - 20

- كاترين 33 - 16

- الطور 36 - 26

- طابا 35 - 25

- شرم الشيخ 37 - 29

- الإسكندرية 30 - 24

- العلمين الجديدة 30 - 24

- مطروح 29 - 24

- السلوم 31 - 23

- سيوة 27 - 23

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 37 - 28

- سفاجا 38 - 27

- مرسى علم 38 - 28

- شلاتين 36 - 29

- حلايب 34 - 28

- أبو رماد 35 - 28

- رأس حدربة 33 - 27

- الفيوم 36 - 24

- بني سويف 37 - 24

- المنيا 37 - 24

- أسيوط 37 - 25

- سوهاج 38 - 25

- قنا 39 - 27

- الأقصر 40 - 27

- أسوان 41 - 29

- الوادي الجديد 40 - 26

- أبو سمبل 40 - 30.