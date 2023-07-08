افتتاح مشروع تطوير شارع أبو سليمان بالإسكندرية (صور)

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، مشروع تطوير ورصف شارع أحمد أبو سليمان بعد الانتهاء من المشروع بالكامل، وذلك في استجابة سريعة لأهالي المنطقة والتي دامت لسنوات، حيث يعد واحدا من الشوارع الرئيسية الكبرى في الإسكندرية، وبالتحديد في نطاق شرق المدينة الساحلية.

وأوضح محافظ الإسكندرية، في كلمته على هامش الافتتاح، أن الشارع بعد افتتاحه سيحدث انفراجة كبيرة في حركة المرور في جميع الطرق المؤدية للمنطقة.

أهمية شارع أحمد أبو سليمان في الإسكندرية

وعن أهمية الشارع، أوضح أنه محور عرضي يبدأ من محور المحمودية وينتهي في طريق مصطفى كامل، لذا فهو يعد محورا مروريا هاما جدا، يخدم قطاع كبير من مواطني الإسكندرية، لافتا إلى أن شارع الترعة المردومة سيتم رصفه وتطويره خلال المرحلة القادمة.

مدة تنفيذ تطوير شارع أحمد أبو سليمان

وأشار المحافظ إلى أن مدة التنفيذ استغرقت 3 أشهر، حيث تم إطلاق شارة البدء فيه نهاية مارس 2023، ويبلغ طوله 2 كيلومتر، كل اتجاه عرضه 10 أمتار بإجمالي عرض 20 مترا في الاتجاهين.

الحفاظ على تطوير الشارع

كما شدد محافظ الإسكندرية على الأهالي بالمحافظة عليه، مؤكدا عدم التهاون مع الباعة الجائلين الذين يستغلون مساحة الشارع، ومشددا على توفير صناديق قمامة للحفاظ على نظافة الشارع.