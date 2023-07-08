تفاصيل أسعار المواشي بسوق السبت في إسنا بالأقصر

شهد سوق السبت للمواشي بإسنا جنوب الأقصر، ارتفاعا في أسعار العجول والجاموس «التسمين»، فيما انخفضت أسعار الخراف والماعز «التسمين»، وارتفعت أسعار العجول والجاموس والخراف التربية «القاني»، وثبتت أسعار الأبقار والجاموس، وارتفعت «العشر» منها.

قلة المعروض

وأوضح محمد أبو حسن، تاجر عجول لحم من إدفو، أن أسعار العجول والجاموس «التسمين»، ارتفعت بسبب قلة المعروض، نتيجة زيادة البيع خلال فترة عيد الأضحى، إذ بلغ سعر كيلو اللحم العجالي «نفس» 130 جنيها، فيما ارتفعت أسعار العجول والجاموس «القاني» التربية بسبب إقبال التجار والمربين على شراء عجول ومواشي صغيرة للتربية والتسمين.

أسعار الأغنام «اللحم» انخفضت بشكلٍ عام

وأضاف منصور أبو غانم، تاجر أغنام وماعز بإسنا بالأقصر، أن أسعار الأغنام «اللحم» انخفضت بشكلٍ عام، إذ بلغ سعر الكيلو «نفس»، حوالي 140 جنيها، أما أسعار الأغنام والماعز «القاني» ارتفعت بسبب الإقبال من التجار والمربين على التربية والتسمين.

وأكد أبو الحسن أبو زياد، تاجر جاموس وأبقار من مركز إدفو، أن سوق إسنا جنوب الأقصر، شهد ثباتا في أسعار الأبقار والجاموس، إذ لم تشهد ارتفاعا أو انخفاضا عن فترة العيد، إذ تراوحت أسعارها ما بين 33 ألف إلى 50 ألف جنيه، عدا الأبقار والجاموس «العشر».