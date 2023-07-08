عودة المياه لـ10 مناطق بالجيزة بعد إصلاح خط شارع الأقصر بالوراق

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي، من أعمال إصلاح خط المياه قطر 1600مم بشارع الأقصر بمنطقة الوراق.

إنهاء أعمال الإصلاح في الأوراق

وأوضحت الشركة في بيان، أنه تم إعادة ضخ المياه بعد إنهاء أعمال الإصلاح لتصل تدريجياً لمناطق القومية العربية، بني محمد، عزبة المفتي، بشتيل البلد، بشتيل لعبة، المنيرة الشرقية، المنيرة الغربية، شارع المطار ومتفرعاته، وراق العرب، مدينة الأمل.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب

وكانت شركة مياه الجيزة قد أعلنت، في بيان سابق، عن توافر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه إلى أن تم الانتهاء من أعمال الإصلاح.