إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالشرقية ونقلهم للمستشفى

أصيب 3 أشخاص إثر نشوب مشاجرة بين الأهالي بمنطقة السدس في مدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الإبراهيمية المركزي لإسعاف الحالات فيما تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الإبراهيمية باستقبالها 3 أشخاص مصابين بجروح وكدمات نتيجة اشتباك بعض الأهالي في مشاجرة.

قوة أمنية بموقع الحادث

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته واتخاذ كافة التحريات حول الواقعة وبيان أسباب وقوعها.

كانت هيئة الإسعاف المصرية فرع الشرقية تلقت إخطارا من الأهالي بوقع إصابات نتيجة مشاجرة أهالي، فيما دفعت الهيئة بعدد من مرافق الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين للمستشفى وتقديم كافة الإجراءات الطبية لهم.

محضر بالواقعة

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة التي أمرت بجمع كافة التحريات حولها والتحقيق مع المتشاجرين.

في سياق متصل شهدت قرية ميت أبو علي بمركز الزقازيق أمس الجمعة، واقعة العثور على جثة شاب غارقة بمياه ترعة أبو الأخضر وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.