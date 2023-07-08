السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين بإحداث عاهة مستديمة لشخصين بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، حكما يتضمن بمعاقبة المتهم «ع. ا. م» عامل، و«م.ا.ز» بالسجن 5 سنوات، لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليهما «م.ا»، و«م.ز» بدائرة قسم طهطا.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين محمد سعد موسى ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

إحداث عاهة مستديمة

تعود أحداث الواقعة إلى عام2022 بدائرة قسم طهطا، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارً يفيد بورود بلاغا من المجنى عليهما، بقيام المتهمين بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث عاهة مستديمة لهما، مما أسفر عن إصابتهما بعاهة مستديمة يسبب خلافات بينهما.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات