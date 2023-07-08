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جدول امتحانات الدور الثاني للصف السادس الابتدائي في بني سويف

كتب:

عمرو رجب
04:59 م | السبت 08 يوليو 2023
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

استعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لامتحانات الدور الثاني الصف السادس الابتدائي 2023 والتي تنطلق 22 يوليو، حيث انتهت من وضع جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي محافظة بني سويف الدور الثان عقب إعتماده من المحافظ بناء على مذكرة مديرية التربية والتعليم.

جدول امتحانات الدور الثاني للصف السادس الابتدائي محافظة بني سويف

وجاء جدول امتحانات الدور الثاني الصف السادس الابتدائي محافظة بني سويف 2023 رسمي وخاص لغات وعربي كالتالي:

السبت 22 يوليو 2023: اللغة العربية والخط والإملاء.

الأحد 23 يوليو 2023  : العلوم

الإثنين 24 يوليو 2023: الرياضيات.

الإثنين 24 يوليو 2023: التربية الدينية

الثلاثاء 25 يوليو 2023: اللغة الأجنبية.

الأربعاء 26 يوليو 2023: الدراسات الاجتماعية

جدول امتحانات الدور الثاني

واستعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023 بالإلتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتأكد من خلو الاسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات، وعدم تكرار الأسئلة، ومناسبة الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة، والبعد عن الاسئلة ذات الطابع الديني والسياسي مع ضرورة مراجعة المادة العلمية فنيا.

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بقلم عمرو رجب