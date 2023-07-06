أعلنت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الأول الإعدادي بمحافظة الفيوم، متضمنًا امتحانات الإعدادي عام ورياضة، فضلًا عن جدول امتحانات مدارس الخدمات، التي تنطلق منتصف الشهر الجاري وتستمر نحو 6 أيام بحسب موعد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل المُعلن عنه، فضلًا عن ضوابط امتحانات الدور الثاني لمختلف الصفوف.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الأول الإعدادي بمحافظة الفيوم وضوابط الامتحانات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان لها، موعد امتحانات الدور الثاني 2023 لصفوف النقل، حيث تنطلق 15 يوليو الجاري وتستمر حتى 22 من نفس الشهر بحسب الجداول المعلنة.

جدول امتحان الدور الثاني «عام ورياضي»

وجاء جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الأول الإعدادي بمحافظة الفيوم لمدارس «العام والرياضي»، كالتالي:

السبت 15 يوليو: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف من 8:30 صباحًا وحتى 11:00 صباحًا، على أن يجري تخصيص آخر عشرين دقيقة من زمن الإجابة للإملاء.

الأحد 16 يوليو: امتحان الجبر والإحضاء لمدة ساعتين من 8:30 صباحًا وحتى 10:30 صباحًا، يليه امتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف من الساعة 11:00 صباحًا وحتى 12:30 مساءً.

الإثنين 17 يوليو: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين من 8:30 صباحًا وحتى 10:30 صباحًا، يليه امتحان الكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة ونصف من 11:00 صباحًا وحتى 12:30 مساءً.

الثلاثاء 18 يوليو: امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين من 8:30 صباحًا وحتى 10:30 صباحًا، يليه امتحان التربية الفنية لمدة ساعتين بدءًا من 11:00 صباحًا وحتى 1:00 ظهرًا.

الأربعاء 19 يوليو: امتحان العلوم لمدة ساعتين بدءًا من 8:30 صباحًا وحتى 10:30 صباحًا، يليه اللغة الأجنبية الثانية لمدارس اللغات فقط لمدة ساعة ونصف بدءًا من 11:00 صباحًا وحتى 12:30 مساءً، وامتحان التربية الرياضية للمدارس الرياضية فقط، لمدة ساعة بدءًا من 11:00 صباحًا وحتى 12:00 مساءً.

السبت 22 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ساعتين يبدأ من 8:30 صباحًا وحتى 10:30 صباحًا.

جدول امتحان الصف الأول والثاني الإعدادي المهني

ويأتي جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الأول والثاني الإعدادي المهني بمحافظة الفيوم كالتالي:

السبت 15 يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ساعتين بدءًا من 8:30 صباحًا وحتى 10:00 صباحًا، ثم امتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف بدءًا من 10:30 وحتى 12 مساءً.

الأحد 16 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية لمدة ساعة ونصف من 8:30 صباحًا وحتى 10:00 صباحًا، يليه امتحان المجالات العلمية صناعي واقتصاد منزلي، لمدة ساعة من 10:30 صباحًا وحتى 11:30 صباحًا.

الإثنين 17 يوليو: امتحان الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف يبدأ 8:30 صباحًا وحتى 10:00 صباحًا، يليه امتحان التربية الفنية لمدة ساعة ونصف من 10:30 صباحًا وحتى 12:00 ظهرًا.

الثلاثاء 18 يوليو: امتحان الرياضيات لمدة ساعة ونصف من 8:30 صباحًا وحتى 10:00 صباحًا، يليه امتحان المجالات العلمية «زراعي» لمدة ساعة من 10:30 صباحًا حتى 11:30 صباحًا.

الأربعاء 19 يوليو: امتحان العلوم ويستمر لمدة ساعة ونصف تبدأ 8:30 صباحًا وحتى 10:00 صباحًا، يليه امتحان الخط العربي من 10:30 صباحًا حتى 11:30 صباحًا.

ضوابط امتحانات الدور الثاني 2023

تستمر الامتحانات أيام السبت والعطلات الرسمية إذا ما اعترضت سيرها.

امتحان اللغة الأجنبية المستوى الرفيع للمدارس التجريبية الرسمية ومدارس اللغات الخاصة، يجري بمعرفة المدرسة قبل موعد هذا الجدول والزمن ساعتين.

امتحان مادة التربية الرياضية عملي للمدارس الرياضية، يجري بمعرفة المدرسة قبل موعد هذا الجدول بوقت كافي.

امتحان الصيانة والترميمات (عملي) يتم تحديده بمعرفة المدرسة قبل موعد هذا الجدول.

امتحان المجالات العلمية (مجال صناعي، ومجال زراعي) يتم تحديده بمعرفة المدرسة قبل موعد هذا الجدول.