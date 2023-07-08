جدول امتحانات الدور الثاني للصفين الرابع والخامس الابتدائي في بني سويف

استعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لامتحانات الدور الثاني الصفين الرابع والخامس الابتدائي 2023 والتي تنطلق 22 يوليو، حيث انتهت المديرية من وضع جدول امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي في محافظة بني سويف الدور الثاني عقب اعتماده من المحافظ بناء على مذكرة مديرية التربية والتعليم.

جدول امتحانات الدور الثاني للصف الرابع الابتدائي محافظة بني سويف

وجاء جدول امتحانات الدور الثاني الصف الرابع الابتدائي محافظة بني سويف 2023 رسمي وخاص لغات وعربي كالتالي:

السبت 22 يوليو 2023: اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.

الأحد 23 يوليو 2023: العلوم والمهارات المهنية.

الإثنين 24 يوليو 2023: الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات

الثلاثاء 25 يوليو 2023: اللغة الأجنبية.

الأربعاء 26 يوليو 2023: الرياضيات.

جدول امتحانات الدور الثاني الصف الخامس الابتدائي محافظة بني سويف

وجاء جدول امتحانات الدور الثاني الصف الخامس الابتدائي محافظة بني سويف 2023 رسمي وخاص لغات وعربي كالتالي:

السبت 22 يوليو 2023: اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.

الأحد 23 يوليو 2023: العلوم والمهارات المهنية.

الإثنين 24 يوليو 2023: الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.

الثلاثاء 25 يوليو 2023: اللغة الأجنبية.

الأربعاء 26 يوليو 2023: الرياضيات.

واستعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023 بالالتزام مواصفات الورقة الامتحانية، والتي تتضمن الالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية، والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات، وعدم تكرار الأسئلة، ومناسبة الوقت المخصص للإجابة على جميع الأسئلة، والبعد عن الأسئلة ذات الطابع الديني والسياسي مع ضرورة مراجعة المادة العلمية فنيا.