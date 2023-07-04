 مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادات العامة في بني سويف

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم، مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادات العامة المحلية للعام الدراسي 2022/2023، والمقرر عقدها في الفترة من 8 يوليو الجاري حتى 3 أغسطس المقبل، وذلك عقب اعتماد الدكتور محمد هاني غنيم للمواعيد بناء على مذكرة المديرية.

مراعاة الاجازات الرسمية والعُطلات

وقال الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إنه تم مراعاة أيام الأعياد الدينية والعطلات الرسمية، سواء ثورة 23 يوليو أو بداية العام الهجري، وكذلك مواعيد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والدبلومات، عند وضع مواعيد وجداول امتحانات الدور الثاني.

مواعيد امتحانات الدور الثاني للمرحلتين الابتدائية والإعدادية في بني سويف

وأشار وكيل تعليم بني سويف، إلى أن امتحانات الدور الثاني لصفوف: الرابع، الخامس والسادس الابتدائي تعُقد في الفترة من 22 إلى 26 يوليو الجاري، فيما تبدأ امتحانات التعليم المجتمعي للصفوف الأول والثاني والثالث في ايام 22 و23 يوليو، والصفوف من الرابع والخامس والسادس من 22 إلى 25 يوليو، في حين تبدأ امتحانات الدور الثاني للمرحلة الإعدادية العامة والمهنية للصفين الأول والثاني من 22 إلى 26 يوليو، والصف الثالث من 29 يوليو حتى 3 أغسطس.

مواعيد امتحانات الدور الثان الصفين الأول والثاني الثانوي العام في بني سويف

وتبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام من 22 إلى 31 يوليو، والصفوف الأول والثاني والثالث «نقل دبلوم الخط العربي» من 8 إلى 15 يوليو، والصف الأول «نقل» دبلوم التخصص في الخط والتذهيب من 8 إلى 19 يوليو، فيما تبدأ امتحانات النقل لصفوف التعليم الفني من 8 إلى 16 يوليو الجاري.

مواعيد امتحانات الدور الثان التربية الخاصة والصم

كما تقرر بدء امتحانات التربية الخاصة للصم للصفوف السادس والسابع والثامن من 22 إلى 25 يوليو، والصفين الأول والثاني الإعدادي من 22إلى 26 يوليو، والصف الثالث الاعدادي للصم من 29 يوليو إلى 3 أغسطس، والصفين الأول والثاني الثانوي من 22 إلى 26يوليو ، بينما تبدأ امتحانات التربية الخاصة «نور مكفوفين» للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي من 22 إلى 26 يوليو، والصف الثالث الإعدادي من 29 يوليو إلى 3أغسطس، والصفين الأول والثاني مكفوفين من 22 إلى 26 يوليو.