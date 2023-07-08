عادل حمودة: الكثير من قادة الإخوان دعوا للعنف خلال حكم النتظيم

قال الإعلامي والكاتب الصحفي عادل حمودة، إن الكونجرس الأمريكي لم يكن بعيدًا عما حدث في مصر خلال عام الإخوان، إذ كان السؤال المفتاح الذي بحث أعضاء الكونجرس عن إجابة عليه هو «كيف تعامل الإخوان مع الأقليات الدينية وعلى سبيل المثال الأقباط؟»، وبالصوت والصورة، قال أحد الخبراء في جلسة استماع بالكونجرس، «كنت هناك في عام 2013 ودعا قادتهم وأئمتهم إلى أعمال عنف ضد الأقباط والطوائف المسيحية الأخرى».

خبير: عدد من القادة الإسلاميين فلتوا من العقاب

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه جرى نقاشات كثيرة في الكونجرس حول ما يحدث في مصر بتلك الفترة، وتحدثوا هناك أيضا عن أن العديد من القادة الإسلاميين الذين يدعون إلى ارتكاب أعمال العنف أفلتوا من العقاب في عهد حكم الإخوان.

كما سرد الإعلامي لحظات سجلتها وعاشتها نانسي يوسف أثناء حكم جماعة الإخوان، وهي صحفية مصرية أمريكية تتولى ملف الأمن القومي في صحيفة ديلي بيست، كما تشارك في أبحاث معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إذ ذكرت أن محمد مرسي فاز بنسبة 52% فقط، وبمجرد توليه منصبه تصور أن الانتخابات هي اللحظة الوحيدة التي يخضع فيها للمساءلة.

نانسي يوسف: محمد مرسي لم ير مصر الأوسع

وتابع: «نانسي يوسف قالت أنها لم تر الأمور على ما يرام، بدأنا نرى التغييرات، محمد مرسي كان على الأرض فلم ير سوى قطعة صغيرة، لم ير مصر الأوسع، وفى نوفمبر من ذلك العام انتزع سلطة القضاء، لكن كان هناك شارع قادر على التغيير، بعد ذلك بدأنا نسمع أنفاس يوم 30 يونيو، يوم الذكرى السنوية لحكمه اجتذبت الملايين من الناس في الشارع، الناس الذين أيدوا مرسي والناس الذين منحوه فرصة فجأة أصبحوا يتحدثون عن النزول إلى الشارع، وهكذا مرة أخرى بدأ الشعور بالتغيير».