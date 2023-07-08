التنسيقية تنظم ندوة «ثورة 30 يونيو.. ذكرى صمود الشعب أمام إرهاب الإخوان» اليوم

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت، ندوة نقاشية تحت عنوان «ثورة 30 يونيو.. ذكرى صمود الشعب أمام إرهاب الإخوان»، بمركز سينما الحضارات في دار الأوبرا.

ثورة 30 يونيو

تدور الندوة حول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو العظيمة، التي استردت الوطن من تنظيم إرهابي تمكن من اختطافه وإرهاب مواطنيه، وممارسة جرائمه المعهودة ضد الشعب المصري بمختلف فئاته.

وتناقش الندوة أيضا أسباب اندلاع ثورة 30 يونيو ومحاولات أخونة مؤسسات الدولة، كما تتطرق المناقشات إلى دور المثقفين في الثورة، وكذلك دور حركة «تمرد» في الحشد للثورة، ودور القوات المسلحة في تأييد الثورة ومطالب الشعب المصري، كذلك تفاصيل اعتصام رابعة ومرحلة محاولات إنهاك الدولة بالمظاهرات والإرهاب بعد فض الاعتصام.

تدير الندوة الإعلامية آدا جاد، ويشارك فيها الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب سابقًا، الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لطفي سالمان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.