وفاة ابنة شقيقة المطربة نادية مصطفى

توفيت، منذ قليل، ابنة شقيقة المطربة نادية مصطفى، وفق ما أعلنته الأخيرة دون الكشف عن تفاصيل وأسباب الوفاة.

نادية مصطفى تعلن وفاة ابنة شقيقتها

ونشرت نادية مصطفى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» نبأ الوفاة معقبة عليه قائلة: «البقاء لله إن العين لتدمع والقلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الله».

نادية مصطفى تدعو لابنة أختها بالرحمة

وأضاف نادية في منشورها: «توفيت نسمة بنت أختي عروس الجنة في ذمة الله.. اللهم صبرا جميلا صبرا يبلغ عنان السماء صبرا يليق برحمتك يا رحيم وجبرا يليق بجبرك بإجبار القلوب».

وتابعت: «اللهم الجنة لها والصبر لأمها وأبوها وأخواتها ولنا جميعا ولكل حبايبها، فضلا وليس أمرا الدعاء لها وقراءة الفاتحة».