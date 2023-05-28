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نادية مصطفى لـ«القاهرة الإخبارية»: أتردد كثيرا في اختيار أغنياتي للحفاظ على حب الناس لي

كتب:

شريف سليمان
11:02 م | الأحد 28 مايو 2023
الفنانة نادية مصطفى

الفنانة نادية مصطفى

تحدثت الفنانة نادية مصطفى، عن إمكانية تقديم أغنية مشتركة «ديو» مع زوجها الفنان أركان فؤاد موضحة: «الفكرة قائمة، وسبق أن قدمنا دويتو بعنوان بشرى جميلة للإذاعة المصرية، ولم يأخذ حقه من النجاح، ونحن في انتظار عمل يجمعنا يليق بنا كزوجين وصوتين».

التحضير للأغنية الأخيرة

وأضافت «مصطفى»، خلال حوارها مع «القاهرة الإخبارية»، أن خروج أغنيتها الأخيرة «يسلملي ذوقهم» للنور استغرق 5 أشهر، إذ اختارها الملحن مصطفى العسال، وأقنعها بأنها تشبه صوتها وشعرت من ناحيتها بأنها مصرية خالصة، وخرج كلامها من القلب، كما أنها ضخمة الإنتاج، فهناك 150 شخصًا عملوا في الفيديو كليب.

سر الغياب عن الجمهور لفترة طويلة

وبشأن غيابها عن جمهورها لفترات طويلة، قالت الفنانة: «أتأنى وأتردد كثيرًا حفاظًا على جمهوري وحب الناس لي، إضافة إلى مشكلات إنتاجية والعثور على منتج يقدّر المواهب والأصوات المميزة، ولا أقصد هنا نفسي فقط، فهناك أصوات رائعة لكنها متوارية عن الأنظار لعدم وجود شركة إنتاج».

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بقلم شريف سليمان