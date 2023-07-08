الحبس سنة مع الشغل لمتهمين بسرقة شخص بالإكراه بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، حكما يتضمن معاقبة المتهم «م.ا.ا» عامل و«ف. ا.خ» عامل بالحبس سنة مع الشغل لاتهامهما بسرقة المجني عليه «ر.م. م» بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة قسم طهطا.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين محمد سعد موسى، ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

استوليا منه على متعلقاته الشخصية

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم طهطا عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورود بلاغا من المجنى عليه، بأنه أثناء سيره في الطريق العام بدائرة المركز خرج عليه المتهمين وقاما بإيقافه وتهديده بسلاح كان بحوزتهما، واستوليا منه على متعلقاته الشخصية تحت تهديد السلاح وفرا هاربين.

وعقب تقنين الإجراءات، والتأكد من صحة أقوال المبلغ وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.