«تعليم الكبار»: محو أمية 903 آلاف مواطن في 2023

كشف الدكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، عن أن الهيئة قامت بمحو أمية 903 آلاف و155 دارسا ناجحا، من مستهدف 731 ألفا و500 دارس، بنسبة 123.4%، خلال العام المالي 2022-2023، وذلك بزيادة 145 ألفا عن العام الماضي، بالتعاون مع الجهات الشريكة.

محو أمية 568.2 ألف دارس في 2022

وأشار ناصف، إلى أن الجامعات المصرية قامت بمحو أمية 568 ألفا و216 دارسا ناجحا بزيادة 172 ألفا و600 عن العام الماضي، وأن هذا العام تم إعلان محافظة جنوب سيناء خالية من الأمية، حيث وصلت نسبة الأمية بها إلى 5.3% أي أقل من الصفر الافتراضي 7%، وهذه النسبة التي أقرتها منظمة اليونسكو.

المشاركة في المبادرات الرئاسية

وأضاف رئيس هيئة تعليم الكبار، في تصريحات صحفية اليوم، أن الهيئة العامة لتعليم الكبار حريصة على المشاركة في المبادرات الرئاسية، التي منها مبادرة حياة كريمة، وذلك بتفعيل العمل في القرى المستهدفة من المبادرة، فتم محو أمية 489 ألفا و201 دارس ناجح في القرى المستهدفة للمبادرة من العام المالي 2020-2021 حتى تاريخه.