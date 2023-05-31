«تعليم الكبار» يوافق على إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتدريب

أعلنت سهام نجم، نائب رئيس المجلس العالمي لتعليم الكبار، الموافقة من حيث المبدأ على إنشاء الهيكل المؤسسة الجديد، وهو المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

لجنة التعليم والبحث العلمي

وأضافت نجم، خلال كلمتها في الجلسة الخاصة التي تعقدها لجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي بالحوار الوطني، المخصصة لمناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، أنّه من خلال الرصد حول المقترح، لاحظت أنّه منذ عام 1961 حتى الآن صدر 13 قانونا خاصا بالتعليم، و50% من القوانين صدرت في الـ15 سنة الأخيرة، مقترحة أن يكون المجلس تحت مظلة المجلس هيئة مستقلة.

تطوير التعليم

وشددت على أن يكون للمجلس رؤية استراتيجية وسياسات متوسطة وطويلة المدى لبناء الشخصية المصرية والطلاب، مشددة على ضرورة أن يكون الشكل الجديد مظلة لجميع الهياكل المؤسسية وأن تكون مهمة الهيئة الجديدة قادرة على التنسيق والتكامل بين الهيئات والمجالس الموجودة، وأن تكون قادرة على التنسيق الكامل في إطار رؤية استراتيجية تعمل على تطوير التعليم في مصر.