محافظ الأقصر يتفقد أعمال إنشاء كورنيش النيل والممشى الزجاجي

أجرى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها داخل مدينة القرنة، برفقة العميد عمرو حسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وحسام محمدين مهران رئيس مدينة القرنة، والمهندس أسعد مصطفى، مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر.

الممشي الزجاجي داخل النيل

وشملت جولة محافظ الأقصر، تفقد مشروع إنشاء كورنيش النيل بمدينة القرنة بالبر الغربي للأقصر، الذي يحتوي على العديد من الأعمال بمسطح عام يتجاوز 20 ألف م2، إذ تابع المحافظ نسب التنفيذ بالمشروع، كما تفقد المحافظ بدء تنفيذ أعمال الخوازيق لإنشاء الممشي الزجاجي داخل النيل أمام منطقة المطاعم.

تغطية ترعة رمسيس في طريق معبد هابو

كما تفقد محافظ الأقصر، مشروع تغطية ترعة رمسيس في طريق معبد هابو وهو عبارة عن عملية إنشاء بربخ من الخرسانة المسلحة بطول 410 أمتار طوليا وهو استكمال للأعمال السابقة وذلك لخلق قطاع عرضي يتيح لمحافظة الأقصر توسعة الطريق المؤدي إلى معبد هابو ليصبح اتجاهين كل اتجاه بعرض 8 أمتار تفصلهما جزيرة بعرض لايقل عن متر ونصف مما يتيح انسيابية تامة أمام حركة الحافلات السياحية من وإلى معبد هابو.

ترعة ضوة

كما تفقد المحافظ ترعة ضوة بمدينة القرنة، موجها بدراسة تطوير جانب الترعة الجنوبي الذي يمتد بطول حوالي 500 متر ليتناسب مع منسوب الطريق.

توسعة بمدرسة بن الجراح الابتدائية المشتركة

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء جناح توسعة بمدرسة بن الجراح الابتدائية المشتركة بالأقالتة، التي تضم عدد 14 فصلا جديدا، لرفع عدد الفصول بالمدرسة من 18 فصلاً إلى 32 فصلاً بهدف تخفيف الكثافة الطلابية بالمدرسة، ومن المقرر نهو الأعمال التي تتضمن تطوير المدرسة القائمة في شهر نوفمبر 2023، وذلك بتكلفة 8 ملايين و200 ألف جنيه.

رافق محافظ الأقصر خلال الجولة، المهندس أحمد النوبي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر، ومصطفى جبريل نائب رئيس مدينة القرنة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.