تشكيل الأهلي أمام الاتحاد.. تاو وكهربا يقودان الهجوم

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر انطلاقها في تمام السابعة من مساء اليوم على ستاد برج العرب، ضمن مؤجلات الأسبوع الحادي والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج - أحمد قندوسي - محمد فخري - حسين الشحات - بيرسي تاو.

المهاجم: محمود عبد المنعم كهربا

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز أمام الاتحاد السكندري؛ من أجل الاقتراب أكثر من التتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم.

ويحتاج النادي الأهلي، 5 نقاط فقط من الـ6 مباريات المتبقية له هذا الموسم في الدوري الممتاز.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة؛ إذ فاز في 22، وتعادل 6، ولم يخسر.

بينما يقع الاتحاد السكندري في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة.

وكان النادي الأهلي قد فاز على الاتحاد السكندري، بثلاثية دون رد في مباراة الدور الأول.